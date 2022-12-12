Аргентина — Хорватия: ставка Александра Мостового на матч 1/2 финала ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Аргентина — Хорватия.
Ставка: результативная ничья за 5.05.
«Сборная Аргентины качественно проводит турнир с точки зрения обороны, но иногда всё-таки допускает помарки, что было заметно и в противостоянии с нидерландцами. Да, фактор Лионеля Месси сыграл и в этот раз и команда смогла пробиться в полуфинал, однако нервов было потрачено немало. Да и предстоящий противник смотрится ничем не хуже южноамериканцев, имея схожую модель игры, что лишь уравнивает шансы коллективов.
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Хорватия смогла сотворить небольшую сенсацию в четвертьфинале, выбив, пожалуй, главного претендента на трофей в Катаре. Европейцы сумели закрыть все возможные зоны для быстрых атак бразильцев и проявили характер, найдя в себе силы сначала отыграться в экстра-тайме, а потом и вырвать путёвку в полуфинал в серии пенальти. Это делает честь хорватам и явно поднимет мотивацию игрокам перед встречей ещё с одним грандом южноамериканского футбола.
Считаю, что в этой паре сошлись две равные команды и в следующий раунд выйдет тот, кто допустит меньше ошибок в очной схватке. И те и другие отдали немало сил в прошлых встречах и вполне могут оступиться в обороне, ведь атакующие линии сборных действуют хорошо. На мой взгляд, противостояние пройдёт в обоюдных выпадах и завершится ничейным исходом в основное время, но голы в матче будут, учитывая все предпосылки», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 9.45.
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