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Франция — Марокко: когда полуфинал ЧМ-2022, кто фаворит, на кого ставить, прогнозы

Франция — Марокко: когда полуфинал ЧМ-2022, кто фаворит, на кого ставить, прогнозы
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14 декабря в 1/2 финала чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт матч Франция – Марокко. Начало запланировано на 22:00 мск.

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Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Эксперты уверены в победе Франции в основное время и предлагают поставить на неё с коэффициентом 1.55. Ставки на победу Марокко принимают за 7.70. Ничья идёт за 4.00.

Букмекеры уверены, что встреча не получится результативной. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.36. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.66.

На проход французов в финал предлагают коэффициент 1.27. Выход марокканцев оценён в 4.20.

Экспресс с коэффициентом 9.45.

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