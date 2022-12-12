1/2 финала ЧМ-2022 в Катаре: все участники, кто с кем сыграет, где и когда смотреть

10 декабря закончилась стадия 1/4 финала чемпионата мира и стали известны две пары полуфиналистов. Совсем скоро они проведут матчи между собой и выяснят, кто станет финалистом.



Смотреть матчи 1/2 финала ЧМ-2022 можно будет на телеканале «Матч!» в прямом эфире.



Лучшие прогнозы на чемпионат мира.



Расписание матчей полуфинала чемпионата мира:

13 декабря, 22:00 мск. Аргентина — Хорватия;

14 декабря, 22:00 мск. Франция — Марокко.

Букмекеры уверены, что ЧМ-2022 выиграет сборная Франции, и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 2.20. Ниже идут шансы Аргентины, которые оценены в 2.80.



На победу Хорватии в чемпионате мира по футболу предлагают сделать ставку с коэффициентом 8.50.



Шансы Марокко оценены экспертами в 11.0. Они продолжают сомневаться в главной сенсации этого мундиаля.



Экспресс с коэффициентом 9.45.



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