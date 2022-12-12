Кубок Первого канала: когда матчи, кто сыграет, какие прогнозы и ставки

Кубок Первого канала – 2022 будет проведён в Москве, на льду «ЦСКА-Арены». Турнир пройдёт с 15 по 18 декабря.



В этом году, помимо сборной России, которая отстранена от Еврохоккейтура, в турнире примут участие сборные Беларуси и Казахстана.



Лучшие прогнозы на сегодня.

Все матчи с участием сборной России можно будет посмотреть на Первом канале в прямом эфире.



15 декабря, четверг



19:30 мск. Беларусь – Казахстан.



17 декабря, суббота



14:30 мск. Россия – Казахстан.



18 декабря, воскресенье



14:30 мск. Россия – Беларусь.

Экспресс с коэффициентом 9.61.



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