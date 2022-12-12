Кубок Первого канала: кто будет играть, когда матчи, где покажут
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Кубок Первого канала – 2022 будет проведён в Москве, на льду «ЦСКА-Арены». Турнир пройдёт с 15 по 18 декабря.
В этом году из-за отстранения сборной России от Еврохоккейтура в турнире, помимо неё, примут участие сборные Беларуси и Казахстана.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Все матчи с участием сборной России можно будет посмотреть на Первом канале в прямом эфире.
15 декабря, четверг
19:30 мск. Беларусь – Казахстан.
17 декабря, суббота
14:30 мск. Россия – Казахстан.
18 декабря, воскресенье
14:30 мск. Россия – Беларусь.
Экспресс с коэффициентом 9.61.
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