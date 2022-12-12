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Эксперты назвали шансы Хорватии выиграть полуфинал и финал ЧМ-2022 в серии пенальти

Эксперты назвали шансы Хорватии выиграть полуфинал и финал ЧМ-2022 в серии пенальти
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Сборная Хорватии — уникальная команда. Она четырежды заходила в серию пенальти на чемпионатах мира и выиграла все эти матчи. На ЧМ-2018 Хорватия обыграла Данию в 1/8 финала (1:1, 3:2 по пенальти) и Россию в 1/4 финала (2:2, 4:3 по пенальти). В 1/8 финала ЧМ-2022 прошла Японию (1:1, 3:1 по пенальти), а в четвертьфинале жертвами хорватов стали бразильцы (1:1, 4:2 по пенальти).

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Букмекеры принимают ставки на то, что хорваты станут чемпионами мира — 2022, выиграв полуфинальный матч у Аргентины, а затем и финал в серии пенальти. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 100.00, это примерно 1% вероятности.

Полуфинальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия состоится 13 декабря.

Экспресс с коэффициентом 9.45.

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