Прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Эдмонтон»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Эдмонтон».



Ставка: победа «Миннесоты» за 2.15.



«Миннесота» наладила игру в защите, что сразу сказалось на результатах команды. Хоккеисты «Уайлд» выиграли пять из последних семи матчей в регулярном первенстве и поднялись на седьмую строчку Западной конференции. По итогу 27 встреч турнирный баланс «дикарей» пополнился на 30 очков. В последней игре «Миннесота» без шансов для соперника переиграла «Ванкувер» 3:0. Отличный матч провёл голкипер «Уайлд» Филип Густавссон, отразивший 33 броска «Кэнакс». Капризов не отметился результативными действиями на площадке, но плодотворно потрудился в обороне.



Лучшие прогнозы на НХЛ.



«Эдмонтон» опережает будущего соперника на два очка в таблице Западной конференции. После 28 игр у «Ойлерз» в активе 32 очка. Лидер команды Макдэвид и его партнёры добились хорошего командного взаимодействия и выиграли три из последних четырёх матчей. В минувшей игре «нефтяники» скрестили клюшки на домашней арене как раз с хоккеистами «Миннесоты». Благодаря результативной игре спецбригады большинства под началом Макдэвида победа досталась «Эдмонтону» со счётом 5:2. «Ойлерз» дважды наказали соперника за нарушение правил.



«Миннесота» и «Эдмонтон» встречались 10 декабря, и «Уайлд» потерпели болезненное поражение 2:5. Теперь у Капризова и его партнёров по команде есть хороший шанс реабилитироваться в глазах болельщиков. В пользу этого исхода говорит тот факт, что четыре последних очных матча на своей площадке «дикари» выиграли. Рекомендуем изучить ставку на победу «Миннесоты» за 2.15.



Экспресс с коэффициентом 9.61.



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