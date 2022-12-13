Аргентина — Хорватия: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет в прямом эфире

13 декабря в 1/2 финала чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт матч Аргентина – Хорватия. Начало запланировано на 22:00 мск.
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Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.
Эксперты уверены в победе Аргентины и предлагают поставить на неё с коэффициентом 1.79. Ставки на победу Хорватии принимают за 5.50. Ничья идёт за 3.50.
Букмекеры уверены, что встреча не получится результативной. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.55. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55.
На проход аргентинцев в финал предлагают коэффициент 1.37. Выход хорватов оценён в 3.40.
Экспресс с коэффициентом 10.56.
Тренер сборной Аргентины оценил вклад Месси в успехи команды.
Скалони ответил на претензии к провокационной игре Аргентины.
Модрич: в матче с Аргентиной мы постараемся провести лучший матч в жизни.
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