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Аргентина — Хорватия: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022

Аргентина — Хорватия: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Аргентина — Хорватия в 1/2 финала чемпионата мира – 2022.

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.88.

«На этом чемпионате мира очень много неожиданностей. Аргентина и Нидерланды играют «верх». Хорватия не пропускает в основное время от Бразилии. Марокко проходит в полуфинал.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Поговорим о матче Аргентина — Хорватия. Хорваты — настоящие герои. Казалось бы, всё против них, но они берут и снимают с пробега бельгийцев, потом — бразильцев. У Хорватии против бразильцев почти ничего не было в атаке. Да, удавалось сдерживать соперника в первом тайме, но во втором, если бы не Ливакович, вряд ли хорваты прошли бы в полуфинал. Итак, Хорватия сняла с пробега финалиста Кубка Америки, а теперь впереди его победитель.

Аргентина с каждым матчем проявляет характер. Да, Месси тащит. Гол в ворота Мексики стал ключевым для команды, потому что если бы не забили, то было бы сложно выйти из группы. Сейчас Аргентина в полуфинале, но тут каждый матч просто непредсказуем.

Понятно, что Аргентина является фаворитом, а хорваты по кэфам отстают, но вряд ли полуфинальная игра должна получиться результативной. Пиршества голов мы не увидим. Аргентина перестроилась, но у хорватов очень сильный центр поля. Решит ли тут талант Месси против Модрича, Брозовича или нет? Вот в чём вопрос.

Я буду болеть за Аргентину. Если и будут голы в этом матче, то максимум 2. То есть можно взять тотал меньше 2 за большой коэффициент, а можно рассмотреть ставку на тотал 1-2 мяча», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

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