Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.



Ставка: победа Аргентины и ТМ 3.5 за 2.22.



«Поговорим о матче полуфинала чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией. Вряд ли кто-то скажет, что хорваты незаслуженно попали в четвёрку сильнейших. Но надо признать, что не без доли везения Хорватия прошла в полуфинал.



Лучшие прогнозы на чемпионат мира.



С японцами, которые выглядели острее и интереснее, повезло. С Бразилией всё примерно так же. Нет никаких вопросов относительно организации игры, грамотного выполнения поставленной задачи, эффективности. Но по части везения хорваты не знают себе равных. Бразилия могла выигрывать крупно, ведь 11 ударов только в створ ворот нанесли. Хорватия за 120 минут пробила в створ всего лишь раз, и этого хватило, чтобы забить гол.



Если смотреть в целом, то бесконечно везти не может. Аргентина также не продемонстрировала всю свою силу и играла прагматично, побеждая с таким счётом, с которым хватало. Она наверняка уже будет проблемой для удачи Хорватии. Учитывая, что встречаться уже надо будет не с Бразилией, то игроки должным образом будут настроены, чтобы пройти в финал.



Предположу, что голевого пиршества здесь снова не будет. Аргентина вот уже в пяти матчах не забивает больше двух мячей. Но думаю, что своего она добьётся. Она будет больше владеть мячом, будет больше угрожать воротам, поэтому свои 1-2-3 мяча забьёт.



Мне понравился вариант — победа Аргентины при тотале меньше 3.5 мяча. Аргентина будет больше атаковать, больше бить по воротам, так как соперник будет играть вторым номером», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 10.56.



Тренер сборной Аргентины оценил вклад Месси в успехи команды.



Скалони ответил на претензии к провокационной игре Аргентины.



Модрич: в матче с Аргентиной мы постараемся провести лучший матч в жизни.