Аргентина — Хорватия: ставка Виктора Гусева на матч 1/2 финала ЧМ-2022 в Катаре

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.
Ставка: обе забьют — нет за 1.66.
«Мне кажется, что обмена голами в этом матче не будет. Или хорваты выстоят и уйдут в дополнительное время, или аргентинцы забьют и смогут удержать преимущество. Или же хорваты забьют быстрый гол и сядут в оборону. На этом чемпионате Хорватия ни разу не проиграла, но сразу четыре матча завершила вничью в основное время. В последнем 31 матче у Аргентины 21 победа, девять ничьих и только одно поражение – от Саудовской Аравии.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
У Хорватии сыгранная команда, а многие игроки с прошлого чемпионата мира в команде до сих пор. Однако верю, что Лаутаро Мартинес должен сказать своё слово. Он получает мало игрового времени и не использует свои возможности, но забил в серии пенальти против голландцев. Считаю, что этот форвард ещё сможет забить. Тем не менее у хорватов хорош Ливакович. Мне кажется, он лучший голкипер этого турнира.
Вы верите, что хорваты подряд выбьют и Бразилию, и Аргентину? Мне в это не верится. Думаю, что соперники сыграют осторожно. Прежде всего, хорваты сыграют от обороны. У Аргентины есть свои слабости, они не могут держать удар. Даже когда они ведут в счёте, они могут пропустить, как это было с Нидерландами. Жду закрытую игру от данного полуфинала», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 10.56.
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