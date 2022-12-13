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Аргентина — Хорватия: прогноз Эдуарда Мора на полуфинал ЧМ-2022

Аргентина — Хорватия: прогноз Эдуарда Мора на полуфинал ЧМ-2022
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Аргентина – Хорватия.

Ставка: Аргентина не проиграет и ТМ 2.5 за 1.80.

«Матч ожидается очень упорный. Команды умеют играть на результат. У обеих есть лидеры.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

В сборной Аргентины это Месси, полностью подчинивший себя интересам команды, отрабатывающий много в обороне. В Хорватии это Лука Модрич, который играет ниже, чем всю жизнь. Подчищает огрехи за всеми партнёрами, начинает атаки. То есть тоже полностью пожертвовал собой для команды. Все остальные футболисты тянутся за лидерами.

Уверен, что моментов и голов в матче будет немного. Хорватов устраивает ничья. Они всегда стараются довести дело до серии пенальти, где чувствуют себя очень хорошо. А аргентинцы также будут очень осторожны, атаковать небольшой группой футболистов. Поэтому думаю, что голов не будет много.

При этом думаю, что фаворитом всё равно является Аргентина. Они как минимум не проиграют. Поэтому поставлю на 1Х и ТМ 2.5», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

Тренер сборной Аргентины оценил вклад Месси в успехи команды.

Скалони ответил на претензии к провокационной игре Аргентины.

Модрич: в матче с Аргентиной мы постараемся провести лучший матч в жизни.

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