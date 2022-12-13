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Прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия

Прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.

Ставка: Аргентина не проиграет и ТМ 2.5 за 1.82.

«В первом полуфинале все ждали встречу Бразилии и Аргентины, но сборная Хорватии взяла и выкинула бразильцев с чемпионата мира. Но я не расстроен. Потому что для меня Аргентина и Хорватия — это вторая и третья мои любимые сборные. Очень сложно будет болеть за какую-то из команд, но в финале уже точно буду переживать за одну из них.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Удивительно, но есть вариант, при котором повторится финал прошлого мундиаля, когда Франция в финале играла с Хорватией. У хорватов есть шанс пройти, особенно если дело дойдёт до серии пенальти, где Хорватия почти никогда не проигрывает. Пенальти — это не лотерея, а настоящее искусство. Да, фактор везения там больше, но всё же.

Интересно, что на этот матч у меня сразу же родилась ставка, и я остаюсь ей верен. Проанализировав потери и расклады, я предлагаю поставить на то, что Аргентина не проиграет и тотал матча будет меньше 2.5 мяча. С трудом представляю себе, что Хорватия выиграет в основное время. Аргентина является явным фаворитом, а Месси и компания в основное время не должны уступить.

Хорватия — очень «низовая» команда, которая мало пропускает и мало забивает. Тут может быть и нулевая ничья, и 1:1, а может и Аргентина победить. Интересно, что Хорватия сыграла 0:0 большинство своих матчей в Катаре. Не стоит забывать, что ещё и в полуфиналах всегда очень мало голов. Один шаг до финала, поэтому все боятся ошибиться. В первую очередь соперники концентрируются на том, чтобы не пропустить.

Отметим, что с 1982 года прошло 20 полуфиналов и в 16 из них проходила ставка ТМ 2.5. Было одно исключение в виде матча Германии и Бразилии (7:1), но зачастую это матчи, где максимум 2 гола. Очень высокая степень вероятности, что голов будет не больше 2.

Если Аргентина забьёт первой, то Хорватия либо быстро сравняет счёт, либо пойдёт большими силами вперёд и пропустит ещё один. При ничейном счёте все будут бояться рисковать и будут ждать дополнительного времени. Я же ограничусь прогнозом лишь на основное время — 1Х и ТМ 2.5», — сказал Вишневский.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

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