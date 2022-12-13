Аргентина — Хорватия: ставка Александра Елагина на полуфинальную игру ЧМ-2022

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.
Ставка: обе забьют во втором тайме за 4.20.
«Сборная Хорватии как самостоятельная команда в шестой раз участвует в финальной стадии чемпионата мира и в третий раз пробивается в полуфинал. При этом во второй раз подряд! Хорваты могут стать четвёртой европейской сборной, которая дважды подряд выходила в финал. Любопытно, что Хорватия не забивала первой ни в одном из своих последних девяти матчей чемпионата мира после победы над Исландией со счётом 2:1 на групповом этапе в 2018 году. Это самая продолжительная из подобных серий в истории чемпионата мира.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Более того, Хорватия не смогла провести ни одного матча «на ноль» в каждом из последних шести матчей плей-офф. Причем в пяти из шести таких игр было назначено дополнительное время, а в четырёх дело доходило до пенальти, где неизменно проходили дальше хорваты. Если им удастся победить, то они станут второй командой, которая в одном плей-офф выбила и Бразилию, и Аргентину. Первой такой стала Германия в 2014 году. Это третий очный матч команд на чемпионатах мира. В 1998 году сильнее оказались аргентинцы, но в 2018-м хорваты взяли реванш.
Аргентина может выйти в финал чемпионата мира в шестой раз. Больше только у Германии — восемь финалов. Аргентинцы никогда раньше не вылетали на стадии полуфинала. Однако Аргентина выиграла только один из семи последних матчей с европейскими сборными на ЧМ. Кстати, Аргентина — единственная команда в истории, которая чаще всех побеждала в серии пенальти — выиграла в пяти из шести серий. Хорваты четырежды участвовали в серии пенальти и ни разу не проиграли.
Если Месси сыграет в этом матче, то сравняется с легендарным Лотаром Маттеусом по количеству матчей в финальных турнирах — по 25. Аргентинец забил 10 голов на чемпионатах мира. Модрич провёл 17 матчей на чемпионатах мира. Если брать за отсечку последнюю встречу 2018 года, в которой выиграли хорваты, то получается, что Аргентина пропустила 13 голов на мировых первенствах. При этом 12 из них во второй половине встречи. Поэтому жду голы именно после перерыва», — сказал Елагин.
Экспресс с коэффициентом 10.56.
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