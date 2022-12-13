Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Алексей Гасилин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия

Алексей Гасилин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия
Комментарии

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия.

Ставка: победа Аргентины за 1.93.

«Обе сборные прошли 1/4 финала через серию пенальти. Для хорватов это вторая серия пенальти кряду. В матче 1/8 финала с Японией они были фаворитами, но получилось, что пришлось отыгрываться и в итоге пробивать 11-метровые. Нельзя не отметить потрясающие действия в рамке Ливаковича, который вытащил обе серии для своей сборной. Думаю, что «Динамо» Загреб очень неплохо заработает на этом игроке. Ведь он реально открытие чемпионата мира на вратарской позиции и одно из светлых пятен сборной Хорватии на этом турнире.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

В четвертьфинале сборной Хорватии противостояла сборная Бразилии, а это был главный фаворит турнира на тот момент. Хорваты всю игру оборонялись и играли отвратительно, а бразильцы просто доигрались. Они не реализовали много моментов во втором тайме, в итоге игра перетекла в овертайм, где всё-таки Неймар пробил Ливаковича, но одна из вылазок за 120 минут «шашечных» в атаку увенчалась голом. Дальше нас ждала серия пенальти, где удача была на стороне Хорватии. Их игра мне абсолютно не нравится.

Аргентина — явный фаворит, отлично провела матч с Голландией, хотя сборная Нидерландов как команда мне нравилась даже больше. Сборная Аргентины и больше с мячом была, и моментов создала достаточно, но потеря концентрации в последние минуты привела команду к серии послематчевых пенальти. Нельзя не отметить отличную игру Месси на этом мундиале. Он правда мозг команды, её лидер. Его статистика по системе «гол+пас» говорит сама за себя. У Месси и компании есть шанс взять этот Кубок мира, и их я вижу в финале. Мой прогноз — победа Аргентины в основное время», — сказал Гасилин.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

Тренер сборной Аргентины оценил вклад Месси в успехи команды.

Скалони ответил на претензии к провокационной игре Аргентины.

Модрич: в матче с Аргентиной мы постараемся провести лучший матч в жизни.

Аргентина — Хорватия. Месси становится Марадоной Аргентина — Хорватия. Месси становится Марадоной
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022