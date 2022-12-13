Алексей Гасилин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия.



Ставка: победа Аргентины за 1.93.



«Обе сборные прошли 1/4 финала через серию пенальти. Для хорватов это вторая серия пенальти кряду. В матче 1/8 финала с Японией они были фаворитами, но получилось, что пришлось отыгрываться и в итоге пробивать 11-метровые. Нельзя не отметить потрясающие действия в рамке Ливаковича, который вытащил обе серии для своей сборной. Думаю, что «Динамо» Загреб очень неплохо заработает на этом игроке. Ведь он реально открытие чемпионата мира на вратарской позиции и одно из светлых пятен сборной Хорватии на этом турнире.



Лучшие прогнозы на чемпионат мира.



В четвертьфинале сборной Хорватии противостояла сборная Бразилии, а это был главный фаворит турнира на тот момент. Хорваты всю игру оборонялись и играли отвратительно, а бразильцы просто доигрались. Они не реализовали много моментов во втором тайме, в итоге игра перетекла в овертайм, где всё-таки Неймар пробил Ливаковича, но одна из вылазок за 120 минут «шашечных» в атаку увенчалась голом. Дальше нас ждала серия пенальти, где удача была на стороне Хорватии. Их игра мне абсолютно не нравится.



Аргентина — явный фаворит, отлично провела матч с Голландией, хотя сборная Нидерландов как команда мне нравилась даже больше. Сборная Аргентины и больше с мячом была, и моментов создала достаточно, но потеря концентрации в последние минуты привела команду к серии послематчевых пенальти. Нельзя не отметить отличную игру Месси на этом мундиале. Он правда мозг команды, её лидер. Его статистика по системе «гол+пас» говорит сама за себя. У Месси и компании есть шанс взять этот Кубок мира, и их я вижу в финале. Мой прогноз — победа Аргентины в основное время», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 10.56.



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