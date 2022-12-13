Аргентина — Хорватия: прогноз Андрея Тихонова на полуфинальную игру ЧМ-2022

Легендарный футболист, восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России, амбассадор БК Pari Андрей Тихонов дал прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре Аргентина — Хорватия.



Ставка: проход Хорватии за 2.90.



«Хорватия, видимо, окончательно нашла свой стиль на чемпионатах мира и будет его придерживаться. Самое удивительное, что они не просто сушат игру и ждут конца матча, они идут вперёд, ищут возможности, а если не получается, то не опускают руки и пробуют снова. Пропускают – идут и отыгрываются. Это торжество характера, конечно. У них прекрасные защитники, очень надёжный вратарь Ливакович, а впереди – игроки, способные в любой момент перевернуть матч.



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Что же касается Аргентины, то этой команде очень не хватает холодной головы. Видно, очень много желания наконец-таки взять третий трофей на мировых первенствах. Собственно, в полуфиналах команд без такого желания уже не осталось. Но именно Месси и его партнёрам это скорее мешает, а не помогает. Они вели 2:0 и дали голландцам сравнять, а потом ещё и драку зачем-то устроили – в результате трое пропустят полуфинал из-за перебора жёлтых карточек. Тут уже бесполезно анализировать игровые кондиции соперников, тактику или исполнительское мастерство, на этой стадии остается практически одна голая воля к победе – у кого её больше, тот и пройдёт в финал.



По моему мнению, Хорватии в этом нет равных, не вижу причин, по которым она в шестой раз подряд в плей-офф чемпионатов мира не пройдёт дальше за счёт героизма и самоотверженности. Разве что когда-то любые серии заканчиваются», — сказал Тихонов.



Экспресс с коэффициентом 10.13.



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