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Прогноз Алексея Андронова на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия

Прогноз Алексея Андронова на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Аргентина — Хорватия в 1/2 финала чемпионата мира — 2022.

Ставка: проход Хорватии за 2.80.

«Говорим о первом полуфинале чемпионата мира: Аргентина — Хорватия. Очень интересная пара, ведь мало кто мог предположить, что Хорватия снова доберётся до полуфинала, как четыре года назад, но теперь им терять точно нечего.

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Команда очень опытная, знает себе цену, никого не боится. Не будет бояться и Аргентину, тем более что она показывает довольно-таки спорный футбол. Считаю, что у Хорватии есть неплохие шансы пройти в финал. Ведь если при такой сложной ситуации сумели пройти Бразилию, то и с Аргентиной могут справиться.

Очень высокий коэффициент дают на проход Хорватии. Они могут выиграть и в основное время, а если дело зайдёт в дополнительное или в серию пенальти, то там они вообще становятся фаворитами», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 10.13.

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