Аргентина — Хорватия: ставка Дмитрия Шнякина на первый полуфинал ЧМ-2022

Комментатор и ведущий Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.



Ставка: лучший игрок матча — Месси за 2.50.



«Впереди первый полуфинальный матч чемпионата мира. Хотелось бы подобрать что-то неординарное. Хочу взять ставку на лучшего игрока матча по версии ФИФА. Я уже делал подобную ставку и выбрал Вальверде в матче Уругвая и Южной Кореи. Попробую ещё раз.



Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.



Ставка вроде бы и неожиданная, но персонаж прогнозируемый — Лионель Месси. Если посмотреть по дистанции всего турнира, то он в каждом матче отлично себя проявлял. Почти во всех встречах забивал или отдавал передачу. Не отметился голом только в матче с Польшей, но там он не реализовал пенальти. У него всегда есть моменты, всегда находит пространство, эпизод, как бы против него ни играли.



В общем, Месси постоянно в центре внимания. Вся команда его ищет глазами. У него всегда есть моменты. Месси является рекордсменом на чемпионатах мира по признанию лучшим в конкретном матче. У него уже

девять таких статуэток. Не стоит забывать, что именно за Месси стандартные положения, штрафные или пенальти.



Мне кажется, что Аргентина пройдёт Хорватию, а при таком варианте именно Месси станет лучшим игроком», — сказал Шнякин.



Экспресс с коэффициентом 10.13.



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