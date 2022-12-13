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Аргентина — Хорватия: ставка Дмитрия Шнякина на первый полуфинал ЧМ-2022

Аргентина — Хорватия: ставка Дмитрия Шнякина на первый полуфинал ЧМ-2022
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Комментатор и ведущий Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.

Ставка: лучший игрок матча — Месси за 2.50.

«Впереди первый полуфинальный матч чемпионата мира. Хотелось бы подобрать что-то неординарное. Хочу взять ставку на лучшего игрока матча по версии ФИФА. Я уже делал подобную ставку и выбрал Вальверде в матче Уругвая и Южной Кореи. Попробую ещё раз.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Ставка вроде бы и неожиданная, но персонаж прогнозируемый — Лионель Месси. Если посмотреть по дистанции всего турнира, то он в каждом матче отлично себя проявлял. Почти во всех встречах забивал или отдавал передачу. Не отметился голом только в матче с Польшей, но там он не реализовал пенальти. У него всегда есть моменты, всегда находит пространство, эпизод, как бы против него ни играли.

В общем, Месси постоянно в центре внимания. Вся команда его ищет глазами. У него всегда есть моменты. Месси является рекордсменом на чемпионатах мира по признанию лучшим в конкретном матче. У него уже
девять таких статуэток. Не стоит забывать, что именно за Месси стандартные положения, штрафные или пенальти.

Мне кажется, что Аргентина пройдёт Хорватию, а при таком варианте именно Месси станет лучшим игроком», — сказал Шнякин.

Экспресс с коэффициентом 10.13.

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