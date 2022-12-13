Аргентина — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на игру 1/2 финала ЧМ-2022 в Катаре

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Аргентина — Хорватия.



Ставка: ничья за 3.50.



«Сборная Аргентины после поражения в стартовом туре группового этапа явно сделала выводы и потом не позволяла себе расслабленности по отношению к соперникам. Команда очень слаженно действует по всем линиям, отлично выглядит в обороне, умеет засушить игру при необходимости и всё это показала в четвертьфинале с Нидерландами. Да, аргентинцам пришлось испытать нервную концовку, хотя они спокойно выигрывали в два мяча, но дело сделано, и теперь их ждёт не менее сложный оппонент.



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Что касается Хорватии, то сборной удалось выбить в прошлом раунде одного из главных фаворитов турнира, что внушает уважение и заставляет считаться с таким соперником. Команда уже второй матч кряду проходит полную дистанцию, что может сказаться негативно на кондициях игроков, среди которых немало ветеранов. Однако опыт и сыгранность хорватов должны помочь им собраться с силами и оказать достойную оппозицию ещё одному грозному противнику из Южной Америки.



На мой взгляд, в этой паре шансы команд на проход в финал примерно равны и определить фаворита противостояния непросто. Да, Аргентине лишь в прошлом раунде пришлось серьёзно напрягаться, чего не скажешь о хорватах, которые уже дважды проходили всю дистанцию. Я считаю, что торопиться в этой встрече никто не станет, оба коллектива хороши в обороне, и совершенно не удивлюсь, если и в этот раз дело дойдёт до серии 11-метровых ударов», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 10.13.



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