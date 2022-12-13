Егор Титов дал прогноз на полуфинальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Аргентина – Хорватия в 1/2 финала чемпионата мира – 2022.



Ставка: ТМ 2 за 1.98.



«Чемпионат мира подходит к концу, и мы уже изучили возможности команд, понимаем, чего стоит ждать от той или иной. Понятно, что Аргентина рассчитывает только на Месси. Если он ничего не сможет придумать или его плотно закроют, то больше никто не возьмёт на себя инициативу. С голландцами неоднозначный матч получился. Наверное, свой лучший футбол Аргентина показала в дополнительное время в том матче, когда уже и Ди Мария появился. Вот он тоже может что-то показать, но вряд ли готов на полный матч.



Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.



Как будет играть Хорватия в этом полуфинале, мы видели во встрече с Бразилией. Поначалу она будет стараться отвечать атаками, но постепенно станет перемещаться поближе к своим воротам, лишь изредка выстреливая какими-то ударами. Будут надеяться, что снова Ливакович выручит. Но при случае хорваты и сами могут забить. Бразильцам же смогли, причём в кратчайшие сроки. Класс там есть, как и характер. Но всё-таки основной вариант развития событий — это минимальное количество забитых мячей. Если уж Бразилия испытывала огромные проблемы при вскрытии обороны хорватов, то Аргентине будет ещё сложнее. Взламывает она хуже, чем Бразилия.



Поэтому моя ставка — тотал меньше 2. Всё может решить один мяч», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 10.13.



Тренер сборной Марокко: мы не собираемся разрабатывать план игры против Мбаппе.



Моуринью может возглавить сборную Португалии.



Мостовой сравнил себя с Модричем.