Дарья Миронова дала прогноз на матч Аргентина — Хорватия в полуфинале ЧМ-2022

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.59.



«Две мегасупердрамы в своих четвертьфиналах для обеих команд. Невероятное спасение на 117-й минуте в матче с Бразилией, и в серии пенальти хорваты показали класс. В последние четыре года сложилось стойкое понимание: если ты довёл матч до серии пенальти против Хорватии — это вылет. Хорваты и пенальти — это любовь, что в очередной раз и было продемонстрировано.



Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.



Главное оружие этой сборной — железобетонная оборона в сочетании с вратарём Ливаковичем. Свой момент хорваты реализуют, если он предоставится в контратаке, как это было в матче с Бразилией: один удар — один гол. Чётко и без какой-либо непредсказуемости. В команде всё системно, каждый знает своё место на поле. Если кто-то ссылался на возраст лидеров, явно недооценил их опыт игры на самом высоком уровне в кубковых матчах.



Аргентина — великий Месси затащил команду в полуфинал на своих плечах и своими ногами в прямом смысле. Эмоциональный, тяжелейший матч, который войдёт в историю как один из лучших XXI века. Столько драмы, интриг, азарта, стычек, жёлтых карт. Казалось бы, всё шло к победе Аргентины, 2-0, в основное время, но голландцы всё перевернули с ног на голову.



Накал начался ещё до встречи, когда представители Нидерландов задели соперников едкими комментариями в прессе, поэтому и после игры ажиотаж и драмы не утихли.



Нидерланды играли здорово, но для сборной Аргентины и Месси проход дальше имеет более глубокое значение. Не знаю, кто называет футбол ван Гала скучным и прагматичным, но последние два матча сборная провела на умопомрачительном в плане насыщенности уровне.



На этом турнире мы слишком часто испытывали шокирующие результаты. Сложно предсказать победителя: столкнутся системная Хорватия и горячая атакующая Аргентина. Всё может решиться за один момент и в любую сторону. Время расслабить нервную систему, играть без риска и выбрать ТМ 2.5», — сказала Миронова.



Экспресс с коэффициентом 10.13.



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