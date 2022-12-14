Аргентина — Хорватия: кто вышел в финал ЧМ-2022, как сыграли, забил ли Месси

13 декабря проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Нападающий южноамериканской команды Лионель Месси открыл счёт в игре. Он реализовал пенальти. Месси разбежался и вколотил мяч под перекладину почти в самый правый угол. Хулиан Альварес укрепил преимущество в матче на 39-й минуте. Хорваты неудачно подали угловой, а аргентинцы убежали в быструю контратаку. Альварес получил мяч у центрального круга и устремился к воротам Доминика Ливаковича.
На 69-й минуте Хулиан Альварес оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Лионель Месси. Он совершил серию финтов на правом фланге у края штрафной хорватов, обыграв защитника балканцев Йошко Гвардиола. Лионель прошёл вдоль лицевой линии и покатил оттуда мяч под удар Альваресу, который отличным выстрелом отправил мяч в левый нижний угол и оформил дубль.
Экспресс с коэффициентом 10.13.
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