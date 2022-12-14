«Чикаго» — «Вашингтон»: как сыграли, какой рекорд поставил Овечкин, сколько до Горди Хоу

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.



Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился по ходу этой встречи тремя заброшенными шайбами и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 20 голов в сезоне и 800 голов за карьеру в НХЛ. Примечательно, что при третьем взятии ворот голевой пас Овечкину отдал другой россиянин Евгений Кузнецов. Также в составе гостей отличились Тревор ван Римсдайк, Ник Дауд, Энтони Манта и Дмитрий Орлов.

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У «Чикаго Блэкхоукс» авторами заброшенных шайб стали Тайлер Джонсон, Джонатан Тэйвз и Макс Доми.

Александр Овечкин открыл счёт в матче в 136-й раз для себя. Ранее наивысший результат по этому показателю принадлежал Яромиру Ягру (135).



Помимо этого, Овечкин установил рекорд НХЛ, превзойдя достижение Бретта Халла. Как отмечает пресс-служба НХЛ, он забросил 66-ю шайбу в гостевых матчах, благодаря которой открыл счёт во встрече. Таким образом, 37-летний российский нападающий побил рекорд Халла по количеству стартовых.

Также Овечкин стал третьим в истории лиги по количеству голов на первых минутах игры. Ему удалось забить на первой минуте 12-й раз в карьере. Рекорд принадлежит нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. На его счету 14 таких голов.

Самое важное, Овечкин сумел установить уникальное достижение, став всего лишь третьим игроком с 800+ заброшенными шайбами в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801). До повторения результата второго осталась всего одна шайба.

Экспресс с коэффициентом 10.13.

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до одного гола.

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Овечкин побил рекорд НХЛ.

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