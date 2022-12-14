Франция — Марокко: фрибет 2000 рублей к матчу 1/2 финала ЧМ-2022
Поделиться
14 декабря пройдёт матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко. Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
Реклама
Рекламодатель — ООО «ФОНКОР»
18+
Комментарии
- 14 декабря 2022
-
10:00
-
09:00
-
08:10
-
06:30
- 13 декабря 2022
-
23:58
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 12 декабря 2022
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:45
-
15:00
Партнерский контент