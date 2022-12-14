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Франция — Марокко: прогноз Дениса Казанского на полуфинал ЧМ-2022

Франция — Марокко: прогноз Дениса Казанского на полуфинал ЧМ-2022
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко.

Ставка: индивидуальный тотал Франции больше 1.5 за 1.85.

«Сохранит ли Франция свой титул? Ответ на этот вопрос может дать уже Марокко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Марокканцы – главная сенсация чемпионата мира. Но успех в матче с Португалией уже воспринимается как сюрприз, а не сенсация. Эта команда пропустила на турнире всего однажды, да и то забив в собственные ворота.

Французы были одним из главных фаворитов перед стартом турнира, но оказалось, что команда все-таки уязвима. Французы смотрелись хуже англичан во втором тайме, но они показали, что значит быть великой командой.

Франция привыкла к большим матчам, в отличие от очень импульсивной и эмоциональной команды Марокко. Марокканцы забивают достаточно регулярно, думаю, что здесь будет острая игра, они не будут все время отбиваться. Опыт больших матчей поможет преодолеть сопротивление Марокко, но я думаю, что здесь одного мяча французам не хватит. Ставлю на индивидуальный тотал Франции больше 1,5. Там есть кому решить этот вопрос», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 4.16.

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