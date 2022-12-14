Дарья Миронова дала прогноз на матч Франция — Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 Франция — Марокко.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.68.



«Марокко продолжает творить настоящую магию на этом ЧМ, выбивая уже вторую топовую сборную. После победы над испанцами в серии пенальти только самые отчаянные верили в преимущество этой команды над Португалией. Чудеса случаются, история пишется, фантастика продолжается. А сборная, на которую никто не ставил до мундиаля, кроме мам игроков, уже в полуфинале, там и до финала рукой подать.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Марокканцы — молодцы, но в финале всё-таки хотелось бы увидеть игру сильнейших команд мира по качеству футбола на данный момент. К примеру, Франция — чемпион прошлого мундиаля и один из фаворитов перед стартом турнира. Хотя бы французы не разочаровали и доказывают статус фаворита, в отличие от многих сборных, которые не смогли продвинуться дальше.



В игре французов беспокоит только одно — они пропускают в каждом матче по одному голу, а марокканцы показали, что, забив, умеют играть по счёту и удерживать преимущество. Если французы не укрепят свою оборону, то их могут ждать проблемы, даже несмотря на всю мощь полузащиты и атаки. А в остальном команда, потерявшая из-за травм Бензема и Эрнандеса перед турниром, стала более сыгранной и сплочённой. Даже давние обиды между Жиру и Мбаппе забыты. Они радостно обнимаются на поле после голов друг друга. Франция заслужила быть в финале своей игрой и отношением к делу, а марокканцы своей невероятно кропотливой работой заслужили находиться здесь и сыграть этот матч. Но в финале жду Францию, с опаской отношусь к победам, выберу прагматичный ТМ 2.5», — сказала Миронова.



Экспресс с коэффициентом 4.16.



Месси: финал ЧМ-2022 станет для меня последним матчем на мундиалях.



Модрич: пенальти убил Хорватию.



Дешам: мы обязательно взломаем оборону Марокко.