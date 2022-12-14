Франция — Марокко: ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2022 в Катаре

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Франция — Марокко.



Ставка: победа Франции с форой (-1) за 1.89.



«Сборная Франции смогла доказать на турнире, что готова справляться с задачей по защите титула и теми силами, что имеет в наличии. Команда очень хорошо готова физически и функционально, отлично смотрится впереди и забивает очень прилично. Особенно хотелось бы отметить форму ветерана коллектива Оливье Жиру, который чувствует себя превосходно в Катаре и активен в каждой игре. Килиан Мбаппе был не так заметен в четвертьфинале, но попытается исправить это в противостоянии с марокканцами.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сборная Марокко стала настоящим открытием мундиаля и смогла впервые в истории забраться в столь поздние раунды турнира. Команда концентрирует всё своё внимание на чистой игре в обороне, но не забывает и о нападении, имея громкие имена в линии атаки. Один пропущенный мяч от своего же игрока — очень солидный результат к полуфинальному противостоянию, который внушает уважение команде и структуре её игры.



На мой взгляд, в этой паре не всё так просто, как кажется «на бумаге». Да, французы считаются явными фаворитами матча, но марокканцы уже не раз доказывали, что не стоит недооценивать их, и отправили не одного гранда домой. Я считаю, что африканцы вновь попытаются сыграть от обороны, надеясь на острые выпады впереди. Однако Франция очень быстра и имеет неудобный для марокканцев стиль футбола, который поможет ей добиться успеха», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 4.16.



Месси: финал ЧМ-2022 станет для меня последним матчем на мундиалях.



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Дешам: мы обязательно взломаем оборону Марокко.