Франция — Марокко: ставка Александра Елагина на полуфинальный матч ЧМ-2022

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция — Марокко.



Ставка: ничья за 4.00.



«Соперники встречались между собой пять раз, все в товарищеских матчах. Трижды выиграли французы, а ещё две игры завершились вничью. В последний раз команды встречались в ноябре 2007 года, сыграв вничью — 2:2. На нынешнем турнире французы проиграли Тунису, но тот матч практически ничего не решал в турнирном плане. Напомню, ни одна команда ещё не проигрывала африканским сборным дважды за один чемпионат мира.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Для Марокко этот полуфинал стал первым в истории, как и вообще для команд из Африки. Франция пробилась в данную стадию уже в седьмой раз. В предыдущих шести попытках они вылетали в первых трёх. Однако следующие три полуфинала были успешно преодолены. Два финала из трёх стали для французов триумфальными.



Между собой встретятся лучшая оборона и лучшая атака турнира. Ни один игрок соперника не забивал марокканцам — единственный гол они пропустили от своего же футболиста. В четырёх из пяти матчей они вообще не пропустили. Марокко не проигрывает на чемпионатах мира уже шесть встреч кряду — три победы и три ничьих. Это самая длинная серия без поражений для африканских сборных. Французы забили в Катаре 12 голов. У англичан на гол больше, но они уже вылетели. Тем более у Франции есть лучший бомбардир турнира Килиан Мбаппе, забивший пять голов. К тому же Франция надеется выйти в финал чемпионата мира во второй раз кряду.



Марокко совершало больше выносов и отборов, чем любая другая команда на этом чемпионате. Только 20% ударов марокканцев попали в створ. Тем не менее они уже в полуфинале. Дидье Дешам выиграл 13 из 17 встреч в финальных турнирах чемпионата мира. Победа над Марокко поставит его на один уровень с Луисом Фелипе Сколари, а уступит он только великому немецкому менеджеру Хельмуту Шёну с рекордными 16 победами. В предстоящем матче найдёт коса на камень, поэтому совершенно не удивлюсь овертайму», — сказал Елагин.

Экспресс с коэффициентом 4.16.



Месси: финал ЧМ-2022 станет для меня последним матчем на мундиалях.



Модрич: пенальти убил Хорватию.



Дешам: мы обязательно взломаем оборону Марокко.