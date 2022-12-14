Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция — Марокко

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко.
Ставка: победа Франции всухую за 2.12.
«Вряд ли Франции будет здесь просто. Для Марокко этот матч важен не только с турнирной, но и с политической точки зрения. И можно не сомневаться, что марокканцы будут сражаться здесь до последнего, независимо от счёта.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Вопрос в том, окажется ли удача в очередной раз на их стороне и хватит ли у команды Валида Реграги ресурсов. Оставшись без одного центрального защитника Агера, марокканцы могут быть вынуждены выйти и без другого – капитана Сеса. Есть вопросы и по состоянию Зиеша, хотя он наверняка сыграет даже через боль.
Понятно, что французы здесь будут задавать темп, владеть инициативой и больше угрожать воротам. Но не думаю, что они будут атаковать слишком большими силами – все прекрасно понимают, что сила марокканцев в контратаках и будет необходимо обезопасить себя от них. Команда Дидье Дешама пропускала до сих пор ровно по одному мячу в каждой из пяти встреч в Катаре. Рискну предположить, что эта серия прервётся, а французы одержат, может быть, натужную, но закономерную победу», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 4.16.
Месси: финал ЧМ-2022 станет для меня последним матчем на мундиалях.
Модрич: пенальти убил Хорватию.
Дешам: мы обязательно взломаем оборону Марокко.
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