Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция — Марокко

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко.



Ставка: победа Франции всухую за 2.12.



«Вряд ли Франции будет здесь просто. Для Марокко этот матч важен не только с турнирной, но и с политической точки зрения. И можно не сомневаться, что марокканцы будут сражаться здесь до последнего, независимо от счёта.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Вопрос в том, окажется ли удача в очередной раз на их стороне и хватит ли у команды Валида Реграги ресурсов. Оставшись без одного центрального защитника Агера, марокканцы могут быть вынуждены выйти и без другого – капитана Сеса. Есть вопросы и по состоянию Зиеша, хотя он наверняка сыграет даже через боль.



Понятно, что французы здесь будут задавать темп, владеть инициативой и больше угрожать воротам. Но не думаю, что они будут атаковать слишком большими силами – все прекрасно понимают, что сила марокканцев в контратаках и будет необходимо обезопасить себя от них. Команда Дидье Дешама пропускала до сих пор ровно по одному мячу в каждой из пяти встреч в Катаре. Рискну предположить, что эта серия прервётся, а французы одержат, может быть, натужную, но закономерную победу», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 4.16.



Месси: финал ЧМ-2022 станет для меня последним матчем на мундиалях.



Модрич: пенальти убил Хорватию.



Дешам: мы обязательно взломаем оборону Марокко.