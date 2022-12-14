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Франция — Марокко: прогноз Эдуарда Мора на полуфинальную игру ЧМ-2022

Франция — Марокко: прогноз Эдуарда Мора на полуфинальную игру ЧМ-2022
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Франция – Марокко.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 2.54.

«Второй полуфинальный матч чемпионата мира. На мой взгляд, в этой паре всё решено. Мне кажется, Франция гораздо сильнее, чем марокканцы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Марокко благодаря дисциплине и везению зашло так далеко. Они ещё не пропускали первыми на этом турнире, да и вообще всего один гол пропустили.

Но думаю, что здесь у них нет шансов не пропустить первыми. А после пропущенного они уже не знают, как себя вести.

Думаю, что Франция растопчет Марокко. Мне видится точный счёт на эту игру 3:0. Но возьму более вероятные варианты. Первый – победа Франции с форой -1.5. Абсолютно точно «трёхцветные» извлекут урок из матча с Англией. Нельзя держать соперника на расстоянии в один мяч. Они будут стараться забить второй и третий гол.

Также поставлю на то, что Мбаппе забьёт. Думаю, что на нём будет основная нагрузка и он потянет команду за собой», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 4.16.

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