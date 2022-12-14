Прогноз Андрея Тихонова на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко

Легендарный футболист, восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов дал прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре Франция — Марокко.



Ставка: победа Франции в 1–2 мяча за 1.95.



«Очень принципиальный матч для Марокко, учитывая историю взаимоотношений этой страны с Францией. Было ощущение, что марокканцы уже отдали все силы и эмоции к четвертьфиналу, но оказалось, что именно Португалия, забив шесть голов швейцарцам, растеряла весь свой фарт и чересчур поверила в себя. Франция такой ошибки, конечно, не повторит. Дешам всегда демонстрировал сдержанность и хладнокровие в любой ситуации.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Марокко будет очень сложно, но мы уже убедились, что их победы добыты не просто на голом энтузиазме. Это очень мастеровитая сборная, со своими звёздами, со своим видением игры. Команда за месяц до чемпионата мира поменяла тренера. Это раздавило бы кого угодно, только не их. Так что французам тоже легко не будет, но это не просто команда из звёзд, это команда-звезда. Они играют без Карима Бензема, не приехали Канте, Погба, но это никак не пошатнуло их уверенность в себе. Коллектив выглядит очень цельным и дисциплинированным, минусов практически нет, разве что порой допускаются ошибки в обороне, чем, конечно, и может воспользоваться Марокко – одного шанса им будет достаточно.



И всё же я буду лукавить, если не выберу фаворитом матча французов. Думаю, один гол может решить исход встречи», — сказал Тихонов.



Экспресс с коэффициентом 4.16.



Месси: финал ЧМ-2022 станет для меня последним матчем на мундиалях.



Модрич: пенальти убил Хорватию.



Дешам: мы обязательно взломаем оборону Марокко.