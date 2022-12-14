Франция — Марокко: ставка Виктора Гусева на матч 1/2 финала ЧМ-2022 14 декабря

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция — Марокко.



Ставка: гол Жиру за 2.70.



«О марокканцах мы уже слышали много лестных отзывов. О том, как они играют, как устроена их оборона. За пять матчей на турнире они пропустили всего однажды. Сразу двое из оборонительных порядков Марокко претендуют на попадание в символическую сборную турнира. Однако я думаю, что даже такая команда должна сломаться под натиском французов. Здесь и Гризманн, и Дембеле. О Мбаппе вообще не говорим. Он неизменно отвлекает на себя внимание защитников. как было и в матче с англичанами. Конечно, великолепный Жиру, который может продавить любого при игре в воздухе.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Марокканцы, конечно, это не только «автобус». Это ещё хорошие атакующие действия, когда надо. За пять матчей они выиграли трижды и дважды сыграли вничью. Голкиперы великолепные в обеих сборных: что Льорис, что Боно. Не думаю, что у Франции будет недооценка соперника. Как она может быть в полуфинале? Тем более Марокко выиграл свою группу, а затем выбил испанцев и португальцев.



Дешам наверняка окрылён возможным продлением контракта. Видимо, не будет никакого Зидана. Как минимум до следующего крупного турнира Дешам останется. Франция проиграла лишь раз Тунису, но тот матч практически ничего для них не значил. Марокко по силам сопротивляться на высоком уровне, но запас прочности французов вызывает мало вопросов. Поэтому жду Францию в финале, а поможет ей в этом Оливье Жиру, у которого должны быть шансы для гола», — сказал Гусев.



Экспресс с коэффициентом 4.16.



Месси: финал ЧМ-2022 станет для меня последним матчем на мундиалях.



Модрич: пенальти убил Хорватию.



Дешам: мы обязательно взломаем оборону Марокко.