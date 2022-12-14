Роман Гутцайт дал прогноз на полуфинал ЧМ-2022 Франция — Марокко

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция — Марокко.



Ставка: индивидуальный тотал Франции больше 1.5 за 1.88.



«Главная сенсация на этой стадии турнира, конечно же, это сборная Марокко. Марокканцы не просто добрались до полуфинала, но и одолели по пути испанцев и португальцев. Марокканцы контролировали ход игры с Португалией и не дали ей создать столько, сколько она могла бы. Марокканцы отмечаются очень организованной игрой. Они не только здорово и большим количеством футболистов убегают в контратаку, но и отлично обороняются. Об этом говорит и тот факт, что Марокко пропустило всего один гол на турнире.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Французы в очень тяжёлом матче прошли англичан. Гарри Кейн не реализовал пенальти в концовке. Мне англичане в той игре понравились больше, но французы разобрались. Сейчас у них снова будет шанс проявить свой атакующий потенциал с Мбаппе, Гризманном и Жиру. Дидье Дешам может стать всего вторым тренером в истории, который выиграл два чемпионата мира. Это, безусловно, стимул.



По уровню игры и исполнителей французы превосходят соперника. Франции будет сложно, если она пропустит первой, но я не думаю, что это произойдёт. Если Франция откроет счёт в матче, то Марокко придётся раскрываться. Тут у французов есть очень быстрые Дембеле и Мбаппе. Поэтому пару мячей французам забить под силу», — сказал Гутцайт.



Экспресс с коэффициентом 4.16.



Месси: финал ЧМ-2022 станет для меня последним матчем на мундиалях.



Модрич: пенальти убил Хорватию.



Дешам: мы обязательно взломаем оборону Марокко.