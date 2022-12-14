Франция — Марокко: прогноз Константина Генича на матч чемпионата мира по футболу — 2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Франция — Марокко в 1/2 финала чемпионата мира — 2022.
Ставка: победа Франции и ТМ 3.5 за 1.98.
«Франция в полуфинале на чемпионате мира. Это никого не удивляет. Марокко, в свою очередь, творит историю. Максимально сплочённая команда. Потрясающие болельщики, которые везде и повсюду. Майка сборной Марокко сейчас один из самых продаваемых товаров.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Марокко первой из африканских сборных пробилось в полуфинал, причём полностью заслуженно. Команда пропустила всего один мяч, и то там был автогол. Марокко прошло очень сложных соперников, а в плей-офф выбило Испанию и Португалию с её очень приличным составом. Голкипер Марокко претендует на звание лучшего вратаря чемпионата.
На пути были сложные соперники, и каждый раз Марокко было аутсайдером. Теперь впереди Франция, а эти команды, или, вернее, страны, всё же исторические соперники. Очевидно, что Франция сильнее, но сумеют ли французы сыграть на своём уровне, а сумеет ли Марокко сковать Мбаппе? Сковала Англия, но появились другие герои.
Мне кажется, что было достаточно сенсаций. Пусть в финале сыграет победитель чемпионата мира в России. У Франции очень сильный состав, а если ещё и Карим Бензема восстановится к игре и выйдет и забьёт обладатель «Золотого мяча», то это будет очень красиво. В общем, моя ставка — победа Франции при тотале матча меньше 3.5 мяча», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 4.16.
Месси: финал ЧМ-2022 станет для меня последним матчем на мундиалях.
Модрич: пенальти убил Хорватию.
Дешам: мы обязательно взломаем оборону Марокко.
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