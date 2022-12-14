Франция — Марокко: ставка Александра Мостового на полуфинал чемпионата мира в Катаре

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Франция — Марокко.



Ставка: победа Франции в один гол за 3.20.



«Сборная Франции не особенно порадовала в атаке в четвертьфинальной игре с англичанами и заметно нервничала в оборонительных порядках. Однако при подобных условиях это неудивительно, ведь турнир подходит к своему логическому завершению и сил у игроков осталось не так и много при таком интенсивном темпе. Но основную задачу обладатели титула выполнили, и теперь их ждёт команда-сенсация турнира, которая уже выбила многих именитых соперников.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается Марокко, то тут у меня одни слова похвалы за характер и самоотдачу. Сборная приятно удивила на чемпионате мира и смогла зайти очень далеко по турнирной сетке. Да, марокканцы не показывают яркого футбола, но смотрятся практически эталонно сзади и не позволили ничего создать у собственных ворот ни испанцам, ни португальцам. Однако против французов африканцам будет непросто, учитывая несколько иной стиль футбола «трёхцветных», чем у предыдущих противников.



Я считаю, что в этой паре французы считаются фаворитами и вряд ли испытают большие сложности. Да, забить марокканцам будет непросто, но с мячом чемпионы мира работают разнообразно, имеют быстрые фланги и попытаются раскачать защитные рубежи оппонента. На мой взгляд, схватка пройдёт по знакомому для марокканцев сценарию, но вряд ли они выстоят против такого грозного оппонента», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 4.16.



Месси: финал ЧМ-2022 станет для меня последним матчем на мундиалях.



Модрич: пенальти убил Хорватию.



Дешам: мы обязательно взломаем оборону Марокко.