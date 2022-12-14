Франция — Марокко: ставка Александра Мостового на полуфинал чемпионата мира в Катаре

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Франция — Марокко.
Ставка: победа Франции в один гол за 3.20.
«Сборная Франции не особенно порадовала в атаке в четвертьфинальной игре с англичанами и заметно нервничала в оборонительных порядках. Однако при подобных условиях это неудивительно, ведь турнир подходит к своему логическому завершению и сил у игроков осталось не так и много при таком интенсивном темпе. Но основную задачу обладатели титула выполнили, и теперь их ждёт команда-сенсация турнира, которая уже выбила многих именитых соперников.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается Марокко, то тут у меня одни слова похвалы за характер и самоотдачу. Сборная приятно удивила на чемпионате мира и смогла зайти очень далеко по турнирной сетке. Да, марокканцы не показывают яркого футбола, но смотрятся практически эталонно сзади и не позволили ничего создать у собственных ворот ни испанцам, ни португальцам. Однако против французов африканцам будет непросто, учитывая несколько иной стиль футбола «трёхцветных», чем у предыдущих противников.
Я считаю, что в этой паре французы считаются фаворитами и вряд ли испытают большие сложности. Да, забить марокканцам будет непросто, но с мячом чемпионы мира работают разнообразно, имеют быстрые фланги и попытаются раскачать защитные рубежи оппонента. На мой взгляд, схватка пройдёт по знакомому для марокканцев сценарию, но вряд ли они выстоят против такого грозного оппонента», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 4.16.
Месси: финал ЧМ-2022 станет для меня последним матчем на мундиалях.
Модрич: пенальти убил Хорватию.
Дешам: мы обязательно взломаем оборону Марокко.
- 14 декабря 2022
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:10
-
06:30
- 13 декабря 2022
-
23:58
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:45
-
16:30