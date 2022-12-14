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Прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко с коэффициентом 3.45

Прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко с коэффициентом 3.45
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко.

Ставка: победа Франции и тотал меньше 1.5 мяча за 3.45.

Национальной команде Франции осталось пройти всего два шага, чтобы защитить титул чемпиона мира. В случае успеха своей миссии они станут в один ряд с великими сборными Италии и Бразилии, которым удалось совершить подобное достижение. Подопечные Дидье Дешама показывают самый изощрённый в тактическом плане футбол из всех команд, пробившихся в полуфинал. Идеальным оказалось решение тренера совместить в схеме двух форвардов разного типа: молниеносного Мбаппе и мощного Жиру. Вписался в позицию атакующего плеймейкера Антуан Гризманн. Две его голевые передачи решили исход встречи с англичанами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Марокко — главное открытие чемпионата мира. Валиду Реграги удалось создать боеспособный коллектив и заставить футболистов тщательно выполнять свою тактическую задачу. В четвертьфинале они полностью нейтрализовали все козыри португальцев, а в одной из редких контратак блестяще реализовали единственный шанс. Стоит отметить, что звёзды Марокко Зиеш и Хакими не тянут одеяло на себя и работают наравне с остальными игроками. Именно такое сочетание позволило добраться до полуфинала ЧМ-2022.

Оборона Марокко заслуживает похвалы, но сталкиваться со столь сложным соперником, как Франция, им ещё не приходилось. Действующие чемпионы мира сыграли на чемпионате пять матчей, и в четырёх из них забито минимум три мяча. Рекомендуем рассмотреть ставку тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

Любители рискованных ставок оценят исход первый тайм победа Франции и тотал меньше 1.5 мяча за коэффициент 3.45. Французы выиграли первый тайм со счётом 1:0 в двух последних матчах на ЧМ-2022.

Экспресс с коэффициентом 4.16.

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