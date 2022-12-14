Прогноз Егора Титова на полуфинальную встречу ЧМ-2022 14 декабря

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Франция – Марокко в 1/2 финала чемпионата мира – 2022.



Ставка: победа Франции с форой (-1) за 1.94.



«Кто бы мог подумать, что сборная Марокко окажется в полуфинале, но в то же время нельзя сказать, что это произошло незаслуженно. Марокко на этом турнире не пропустило в четырёх матчах от сильнейших европейских сборных — Бельгии, Хорватии, Испании и Португалии. Это никак не может быть случайностью. Однозначно. Очень высокая организация игры, сумасшедшая самоотверженность. Марокканцы понимают, что пишут историю, и это их только ещё больше подстегивает. Думаю, до конца сезона в своих клубах они уже не покажут ничего похожего. Слишком будут выжаты и эмоционально, и физически.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Франция показывает другой футбол по сравнению с тем, что мы видели на чемпионате мира в России. Команда более открытая, больше позволяет соперникам, но впереди такая мощная бригада, что этого хватает для побед, в том числе и в плей-офф. Хотя с англичанами всё было близко, можно сказать, что на волоске. Забей второй пенальти Кейн, и там могли быть варианты.



Здесь я всё-таки ставлю на Францию с форой (-1). У них глубже состав, много кого можно выпустить со скамейки, марокканцы серьёзно устали, некоторые футболисты с травмами. В этой встрече они не выдержат. И так сделано слишком много, силы ушли», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 4.16.



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Дешам: мы обязательно взломаем оборону Марокко.