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Расписание матчей Кубка Первого канала, с кем сыграет сборная России, время начала

Расписание матчей Кубка Первого канала, с кем сыграет сборная России, время начала
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Кубок Первого канала – 2022 будет проведён в Москве, на льду «ЦСКА-Арены». Турнир пройдёт с 15 по 18 декабря.

В этом году из-за отстранения сборной России от Еврохоккейтура в турнире, помимо неё, примут участие сборные Беларуси и Казахстана.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Все матчи с участием сборной России можно будет посмотреть на Первом канале в прямом эфире.

15 декабря, четверг

19:30 мск. Беларусь – Казахстан.

17 декабря, суббота

14:30 мск. Россия – Казахстан.

18 декабря, воскресенье

14:30 мск. Россия – Беларусь.

Экспресс с коэффициентом 5.27.

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