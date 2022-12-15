Финал чемпионата мира по футболу — 2022 Аргентина — Франция, когда играют, кто фаворит

На ЧМ-2022 определились участники финального матча. В решающей игре 18 декабря встретятся сборные Аргентины и Франции.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают небольшим фаворитом Францию. Поставить на команду Дидье Дешама можно с коэффициентом 2.60. Шансы Аргентины оценили коэффициентом 2.95, ничья в основное время идёт за 3.10.
Сделать ставку на победу Франции с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно с коэффициентом 1.82. Победу Аргентины оценили в 2.00.
По прогнозам букмекерских контор, финал ЧМ-2022 не будет результативным. ТМ 2.5 идёт за 1.47, а ТБ 2.5 — за 2.65. На то, что обе команды забьют, предлагают коэффициент 2.05.
В полуфинале Аргентина победила Хорватию (3:0), а Франция одолела Марокко (2:0).
Экспресс с коэффициентом 5.27.
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