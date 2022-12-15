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Эксперты назвали шансы Лионеля Месси собрать все возможные награды на ЧМ-2022

Эксперты назвали шансы Лионеля Месси собрать все возможные награды на ЧМ-2022
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18 декабря состоится финальный матч ЧМ-2022. В решающей встрече сыграют сборные Аргентины и Франции. Для Лионеля Месси это будет последней попыткой стать чемпионом мира, ранее аргентинец заявил, что финал станет его завершающим матчем на мундиалях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры принимают ставки на то, что Месси соберёт на ЧМ-2022 все возможные награды: станет чемпионом, лучшим бомбардиром, лучшим игроком турнира и финального матча. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 3.20. Это примерно 30% вероятности.

Прямо сейчас Месси делит первое место в гонке бомбардиров с французом Килианом Мбаппе. Оба нападающих забили по пять голов на ЧМ-2022.

Экспресс с коэффициентом 5.27.

Месси рассказал о своих рекордах на чемпионатах мира.

В сборной Франции считают, что Рабьо и Юпамекано заболели из-за англичан.

Льорис установит рекорд чемпионатов мира, если сыграет с Аргентиной.

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