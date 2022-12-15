Эксперты назвали фаворитов на звание лучшего вратаря ЧМ-2022 перед решающими матчами

На ЧМ-2022 осталось сыграть всего два матча. 17 декабря в матче за третье место сыграют Хорватия и Марокко, а 18 декабря в решающем матче встретятся Аргентина и Франция. Букмекеры принимают ставки на то, кого из голкиперов признают лучшим вратарём ЧМ-2022.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Аналитики считают, что есть два фаворита. Поставить на аргентинца Эмилиано Мартинеса или марокканца Яссина Боно можно с коэффициентом 2.75. Первый может стать чемпионом со своей сборной. Во многом благодаря удачной игре второго марокканцы дошли до полуфинала.
Шансы француза Уго Льориса оценили коэффициентом 4.00. Если голкипер выйдет на поле в финальном матче, то станет владельцем единоличного рекорда по матчам на чемпионатах мира среди вратарей.
Наконец, на хорвата Доминика Ливаковича можно сделать ставку с коэффициентом 7.00. Перед полуфиналами этот вратарь был главным фаворитом, но неудачная игра в полуфинале с Аргентиной резко снизила его шансы.
Экспресс с коэффициентом 5.27.
Месси рассказал о своих рекордах на чемпионатах мира.
В сборной Франции считают, что Рабьо и Юпамекано заболели из-за англичан.
Льорис установит рекорд чемпионатов мира, если сыграет с Аргентиной.
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