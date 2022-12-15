Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Хорватия — Марокко: эксперты назвали фаворита матча за третье место на ЧМ-2022

Хорватия — Марокко: эксперты назвали фаворита матча за третье место на ЧМ-2022
Комментарии

На ЧМ-2022 определились участники решающих матчей. В игре за третье место 17 декабря сразятся сборные Хорватии и Марокко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом Хорватию. Поставить на команду Златко Далича можно с коэффициентом 2.35. Шансы Марокко оценили коэффициентом 3.10, ничья в основное время идёт за 3.60.

Сделать ставку на победу Хорватии с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно с коэффициентом 1.74. Победу Марокко оценили в 2.00.

По прогнозам букмекерских контор, матч будет результативным. ТБ 2.5 идёт за 1.90, а ТМ 2.5 — за 2.00. На то, что обе команды забьют, предлагают коэффициент 1.72.

Команды уже встречались на групповом этапе, тот матч завершился со счётом 0:0.

Экспресс с коэффициентом 5.27.

Месси рассказал о своих рекордах на чемпионатах мира.

В сборной Франции считают, что Рабьо и Юпамекано заболели из-за англичан.

Льорис установит рекорд чемпионатов мира, если сыграет с Аргентиной.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022