Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Шотландии «Рейнджерс» — «Хайберниан».
Ставка: победа «Рейнджерс» с форой (-1.5) за 1.85.
«Рейнджерс» мощно выступил в прошлом сезоне. Джованни ван Бронкхорсту не удалось защитить наследие Стивена Джеррарда — в рамках шотландского Премьершипа он завершил турнирную дистанцию на втором месте, зато преуспел на еврокубковой арене. Он впервые с 2008 года вывел «плюшевых мишек» в финал еврокубка, где вместе со своими подопечными навязал достойную борьбу «Айнтрахту».
Лучшие прогнозы на сегодня.
В текущем розыгрыше светло-синие выступают значительно хуже. Команда провалилась в Лиге чемпионов, проиграв все шесть матчей группового этапа с суммарным счётом 2:22, а также неубедительно играет в национальном первенстве. По итогам 15 туров подопечные Джованни ван Бронкхорста идут вторыми в списке, отставая от извечного конкурента на девять очков.
«Рейнджерс» контролирует мяч 68,1% встречи и проводит 38% игрового времени у штрафной соперников, нанося по 19,8 удара, из которых 6,2 приходятся в створ ворот. Антонио Чолак и партнёры забили 34 гола.
Чтобы окончательно не растерять надежды на возвращение в чемпионскую гонку, Джованни ван Бронкхорст со своими подопечными обязан добиваться исключительно победного результата. Учитывая фактор родных стен и разницу в атакующих потенциалах, рекомендуем ставку на победу «Рейнджерс» с форой (-1.5) за 1.85.
Экспресс с коэффициентом 5.27.
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