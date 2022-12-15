Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Шотландии «Рейнджерс» — «Хайберниан».



Ставка: победа «Рейнджерс» с форой (-1.5) за 1.85.



«Рейнджерс» мощно выступил в прошлом сезоне. Джованни ван Бронкхорсту не удалось защитить наследие Стивена Джеррарда — в рамках шотландского Премьершипа он завершил турнирную дистанцию на втором месте, зато преуспел на еврокубковой арене. Он впервые с 2008 года вывел «плюшевых мишек» в финал еврокубка, где вместе со своими подопечными навязал достойную борьбу «Айнтрахту».



Лучшие прогнозы на сегодня.



В текущем розыгрыше светло-синие выступают значительно хуже. Команда провалилась в Лиге чемпионов, проиграв все шесть матчей группового этапа с суммарным счётом 2:22, а также неубедительно играет в национальном первенстве. По итогам 15 туров подопечные Джованни ван Бронкхорста идут вторыми в списке, отставая от извечного конкурента на девять очков.



«Рейнджерс» контролирует мяч 68,1% встречи и проводит 38% игрового времени у штрафной соперников, нанося по 19,8 удара, из которых 6,2 приходятся в створ ворот. Антонио Чолак и партнёры забили 34 гола.



Чтобы окончательно не растерять надежды на возвращение в чемпионскую гонку, Джованни ван Бронкхорст со своими подопечными обязан добиваться исключительно победного результата. Учитывая фактор родных стен и разницу в атакующих потенциалах, рекомендуем ставку на победу «Рейнджерс» с форой (-1.5) за 1.85.



Экспресс с коэффициентом 5.27.



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