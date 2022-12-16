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Александр Емельяненко — Святослав Коваленко: прогноз Вадима Тихомирова на бой 16 декабря

Александр Емельяненко — Святослав Коваленко: прогноз Вадима Тихомирова на бой 16 декабря
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Известный журналист Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Александр Емельяненко — Святослав Коваленко.

Ставка: победа Емельяненко за 1.90.

«Создается впечатление, что Коваленко не очень серьёзно тренируется и воспринимает этот бой как возможность поднять свою «медийку».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, меня очень смущает состояние Александра, который не очень хорошо видит удары, не держит попадания. Но Святослав Коваленко значительно легче его, и базы в единоборствах у него не так много. Плюс мы не слышим того, что он просто убивает себя на тренировках.

Да, Емельяненко проигрывал Дацику, но тот огромный и бьющий тяжеловес, у которого есть качественный удар. Коваленко этим не обладает.

Это будет излишне тяжёлый бой, где Коваленко будет иметь шансы, но мне кажется, что Александр Емельяненко заберёт этот поединок. Мой выбор – победа Емельяненко», — сказал Тихомиров.

Экспресс с коэффициентом 6.44.

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