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Емельяненко — Коваленко: смотреть бой онлайн бесплатно, прямая трансляция

Емельяненко — Коваленко: смотреть бой онлайн бесплатно, прямая трансляция
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Бой состоится 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Посмотреть поединок бойцов можно будет на телеканале «РЕН ТВ» не ранее 23:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты оценили шансы соперников и считают фаворитом Святослава Коваленко. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.80.

Победа Александра Емельяненко оценена коэффициентом 2.10.

Букмекеры не верят в досрочную победу Коваленко и предлагают поставить на неё с коэффициентом 3.10, а если боец победит по очкам, сыграет коэффициент 2.75.

Эксперты уверены, что если Емельяненко и выиграет, то досрочно. Сделать ставку на это событие предлагают за 3.00. Поставить на победу Александра по очкам можно за 4.00.

В последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.

Экспресс с коэффициентом 6.44.

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