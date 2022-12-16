Эксперты назвали вероятность серии пенальти в матче ЧМ-2022 Хорватия — Марокко

На ЧМ-2022 определились участники решающих матчей. За третье место 17 декабря сразятся сборные Хорватии и Марокко.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры принимают ставки на то, что матч завершится серией пенальти. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 6.40, это примерно 15% вероятности.
Обе команды хорошо показали себя в сериях одиннадцатиметровых. Сборная Хорватии в 1/8 финала победила таким способом сборную Японии, а в четвертьфинале выбила из борьбы сборную Бразилии. Марокканцы, в свою очередь, в 1/8 финала прошли по пенальти сборную Испании. Причём голкипер команды Яссин Боно не пропустил ни одного мяча в серии.
Хорватия и Марокко уже встречались на ЧМ-2022 в рамках группового этапа. Тогда встреча завершилась со счётом 0:0.
Экспресс с коэффициентом 6.44.
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