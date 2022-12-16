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Расписание матчей России на Кубке Первого канала, где смотреть онлайн

Расписание матчей России на Кубке Первого канала, где смотреть онлайн
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Кубок Первого канала – 2022 проходит в Москве на льду «ЦСКА-Арены». Турнир продлится до 18 декабря.

В этом году из-за отстранения сборной России от Еврохоккейтура в турнире, помимо неё, выступают сборные Беларуси и Казахстана.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Все матчи с участием сборной России можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале.

17 декабря, суббота

14:30 мск. Россия – Казахстан

18 декабря, воскресенье

14:30 мск. Россия – Беларусь

В первом матче турнира сборная Беларуси победила команду Казахстана – 4:1.

Экспресс с коэффициентом 6.44.

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