Расписание матчей России на Кубке Первого канала, где смотреть онлайн

Кубок Первого канала – 2022 проходит в Москве на льду «ЦСКА-Арены». Турнир продлится до 18 декабря.
В этом году из-за отстранения сборной России от Еврохоккейтура в турнире, помимо неё, выступают сборные Беларуси и Казахстана.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Все матчи с участием сборной России можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале.
17 декабря, суббота
14:30 мск. Россия – Казахстан
18 декабря, воскресенье
14:30 мск. Россия – Беларусь
В первом матче турнира сборная Беларуси победила команду Казахстана – 4:1.
Экспресс с коэффициентом 6.44.
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