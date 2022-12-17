Хорватия — Марокко: эксперты назвали фаворита матча за 3-е место на ЧМ-2022

На ЧМ-2022 определились участники решающих матчей. За третье место 17 декабря сразятся сборные Хорватии и Марокко. Начало запланировано на 18:00 мск.
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Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом Хорватию. Поставить на команду Златко Далича можно с коэффициентом 2.35. Шансы Марокко оценили коэффициентом 3.10, ничья в основное время идёт за 3.60.
Сделать ставку на победу Хорватии с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно с коэффициентом 1.74. Победу Марокко оценили в 2.00.
По прогнозам букмекерских контор, матч будет результативным. ТБ 2.5 идёт за 1.90, а ТМ 2.5 — за 2.00. На то, что обе команды забьют, предлагают коэффициент 1.72.
Команды уже встречались на групповом этапе, тот матч завершился со счётом 0:0.
Экспресс с коэффициентом 6.44.
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