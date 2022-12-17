Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Хорватия — Марокко: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022

Хорватия — Марокко: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на игру за третье место Хорватия — Марокко на чемпионате мира — 2022.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«У нас осталось два матча на чемпионате мира. Я, честно говоря, не понимаю, зачем проводить матч за третье место. Понятно, что это будет грандиозное событие. В общем, нас ждёт матч Хорватия — Марокко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Марокко — главное открытие этого чемпионата мира. Есть ощущение, что марокканцы ещё не всё показали на этом турнире. В полуфинале они смотрелись неплохо и местами даже переигрывали сборную Франции, что не так-то и часто происходило на этом ЧМ. Мне кажется, что марокканцы больше возбуждены для того, чтобы завоевать бронзовые медали. За марокканцев болеют сейчас только в Катаре порядка 40 тысяч фанов.

Однако хорваты всё же чётче, пофундаментальнее. Не очень понятно, какой будет состав и какие изменения будут произведены, но, мне кажется, что Марокко не будет играть от обороны. Марокканцы показали, что могут играть в разный футбол, и очень здорово играли в атаке против Франции.

Если Марокко раскроется, то у классных исполнителей сборной Хорватии будут моменты. Не забив в полуфинале, Марокко должно забить в матче за третье место. В групповом раунде эти команды уже играли со счётом 0:0. Не очень хочется верить, что они снова, менее чем через месяц, сыграют с таким же счётом.

На этот матч взял бы ставку обе забьют, а также проход Марокко», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 5.70.

Сёмин рассказал, какие игроки и сборные удивили его на ЧМ-2022.

Умер известный сербский тренер Синиша Михайлович.

Серхио Бускетс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

Хорватия — Марокко. Ловрен вернётся в «Зенит» без медали Хорватия — Марокко. Ловрен вернётся в «Зенит» без медали
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022