Россия — Казахстан: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала Россия — Казахстан.



Ставка: победа России и ТБ 5.5 за 2.12.



«Можно, конечно, поговорить о том, что Кубок Первого канала теперь стал совсем неинтересным. А играющийся параллельно швейцарский этап Еврохоккейтура, можно подумать, кого-то интересует. Увы, возвращения к прежней жизни с прежними турнирами в привычных форматах уже не будет. Да, это неприятно, но не мы это начали. Поэтому имеем то, что имеем, а имеем матч сборных России и Казахстана. Новую эру в мировом хоккее, которая начинается здесь и сейчас.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Понятно, что сборная России на голову выше обоих своих соперников. Наша команда из другой «весовой категории», той, что ежегодно билась за медали любых турниров, в которых участвовала. Тогда как перед сборной Казахстана на чемпионатах мира ставится лишь одна цель: сохранить прописку в элите. И с задачей этой казахстанцы справляются через раз. Поэтому объективно у братьев казахов не может быть шансов в матче со сборной России, за исключением одного: для них это будет уже второй и последний матч турнира. Тогда как для нашей сборной – только первый. А что такое первый матч сборной на любом турнире, мы уже давно и хорошо знаем. Иногда ведь и по половине матча на поиск взаимодействия с новыми партнёрами уходит. Только в этом аспекте сборная Казахстана будет иметь какое-то преимущество, да и то лишь в начальной стадии матча. А дальше мы должны казахов додавливать и дожимать, потому что будем свежее и превосходство в классе никуда не деть.



На этом, собственно говоря, с лирикой можно и заканчивать. Казахи, конечно, молодцы, собрали на сегодняшний день практически свой сильнейший состав. Но ведь и нам особо оберегать на домашнем турнире некого. Кто не захотел или кто по каким-то причинам не смог – насильно в сборную никого не тянули. По сути, где-то второй состав сборной России из числа игроков КХЛ будет играть против «полуторного» состава сборной Казахстана.



Поэтому мой прогноз вряд ли будет отличаться какой-то новизной. С учётом обороны «Барыса», из игроков которого состоят ведущие звенья сборной Казахстана, можно надеяться на приличное количество заброшенных шайб. Думаю, тотал будет не менее 5.5. В итоге сборная России, конечно же, обязана побеждать, причём делать это в основное время и с преимуществом от трёх шайб и более. Иначе непонятно будет, зачем весь этот огород городили и отвлекали занятых людей из своих клубов», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.70.



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